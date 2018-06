Kvinnan greps på morgonen efter att ha varit anhållen i sin frånvaro. Hon anhölls under förmiddagen och har sedan förhörts i närvaro av en advokat.

Misstanken gäller branden i Broddbo, nordväst om Sala, och kvinnan sitter fortsatt anhållen som skäligen misstänkt för grov mordbrand, meddelar Åklagarmyndighetens pressjour.

Ett första förhör hölls med henne på förmiddagen, och vid 16-tiden på eftermiddagen hölls ett andra, i närvaro av advokat Jan Herelius, som utsetts till kvinnans försvarare. Hon nekar till brott, rapporterar Dagens Nyheter.

Tre bränder

Hon tillbakavisar vad som påstås. Hon har redogjort på ett bra sätt för sina förehavanden, och det är inget anmärkningsvärt som har framkommit. I övrigt har jag inga kommentarer, säger Herelius till tidningen.

Totalt tre bränder bröt ut i skogsområden utanför Sala; i Broddbo, Rörbo och Helgonmossen. Under onsdagen hade brandstyrkorna lyckats ringa in samtliga bränder för att förhindra ytterligare spridning. Under kvällen pågick blötläggning vid bränderna i Rörbo och Helgonmossen.

Det går framåt och vi har kraftsamlat eftersom det ska blåsa mer i morgon. Det gäller att verkligen jobba intensivt i dag, säger Ulrika Häggroth, pressinformatör vid Storstockholms brandförsvar, till TT.

Det är alltid risker när vinden tilltar i styrka om det är eld eller lågor, då sprider det sig självklart och då kan elden hoppa.

Eftersläckning inom 24 timmar

Efter ett drygt dygn var det i Broddbo som det brann som mest. Under onsdagskvällen arbetade tre helikoptrar och 45 brandmän med branden där, men det finns ännu ingen prognos för när eftersläckningsarbete kan påbörjas.

Vid de övriga två bränderna hoppas man kunna göra det inom det närmaste dygnet. Där syns ingen öppen eld och helikoptrar vattenbombar i förebyggande syfte.

Ett 30-tal personer har evakuerats från olika fastigheter sedan bränderna bröt ut, samt ett 100-tal djur. Inga fler evakueringar planeras i nuläget.

Men vi fortsätter att följa läget noga och har planerat för eventuella evakueringar, säger Anders Wigelsbo (C), ordförande i Salas kommunstyrelse.

Efter den stora skogsbranden 2014 har man dragit stora lärdomar, anser han. Det handlar då om resursfördelning och samverkan mellan olika myndigheter.

Det handlar om hur vi organiserar vårt krisledningsarbete och där kan man se en tydlig skillnad, med bättre struktur och tydligare rollfördelningar, säger Wigelsbo.

Tittar på alla bränder

Polisen började utreda Broddbobranden som en grov mordbrand i tisdags. Man har också tittat på de andra två bränderna.

Den anhållna kvinnan är misstänkt för branden i Broddbo, men vi tittar på samtliga bränder i området, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström.

Polisen efterlyser vittnesmål gällande personer eller fordon som rört sig i anslutning till de områden som nu brandhärjas.

Åklagare Tomas Eriksson avböjer via Åklagarmyndighetens pressjour att lämna ytterligare kommentarer om utredningen.