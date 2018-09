Olyckor En misstänkt drogpåverkad man i 35-årsåldern kraschade i full fart sin bil in på en rastplats norr om Norrköping. Bilen for in i en kvinna som stod på platsen och träffade ett parkerat husvagnsekipage.

Hon har blivit påkörd och har förts till sjukhus. Jag vet inte hur illa det är, säger Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen, till TT.

Polisen larmades klockan 14.31 på söndagen om att en bilist körde vingligt på riksväg 55 i riktning mot Katrineholm. Några minuter senare kom samtal om att bilen kraschat.

Bilföraren får åka ambulans till sjukhuset och vi åker med för att hålla koll på honom. Han är misstänkt för drograttfylleri, säger Thomas Agnevik.

Mannens bil är kraftigt demolerad i fronten och det är oklart exakt vad han krockat med.

Blir det sådana skador på en bil borde husvagnen vara helt raderad, men det är bara småskador. Jag vet inte om han har kört på något mer. Det är svårförklarligt.