Vid lunchtid i lördags, precis när högskoleprovet pågick som bäst över hela landet, slog polisen till mot en lägenhet i centrala Norrköping.

Flera personer greps som misstänks ingå i ett nätverk som möjliggör fusk med provet. När tillslaget skedde var de i full färd med att förse provskrivare runt om i landet med de rätta svaren under pågående högskoleprov.

Man har öppet marknadsfört tjänsten på nätet och i sociala medier, säger åklagare Per Hedman vid en pressträff.

Det har rört sig om avancerad teknisk utrustning i form av bland annat hörsnäckor.

Pågått i flera år

Verksamheten tros ha omsatt stora summor – minst tio miljoner kronor.

Enligt Per Hedman var det ungefär 70 personer, spridda över hela landet, som man misstänker fuskade under lördagens högskoleprov. Men man tror att fusket pågått under flera års tid.

Så exakt hur många som fuskat totalt det vet vi inte just nu, men det är ju en kartläggning som pågår, säger han till TT.

TT: Hur kommer det sig att ni slog till just i lördags?

Det är ju då det är lättast att säkra bevisning, och avbryta mitt under pågående brott.

Tre personer har häktats. De förnekar brott, men har gjort "vissa medgivanden". En av de häktade är en provledare. Kammaråklagare Anna Lander berättar att det förutom dessa tre häktade finns flera misstänkta, och några av dem är fortsatt frihetsberövade. Hon har ännu inte tagit ställning till om dessa ska begäras häktade.

Av hänsyn till utredningen kan jag inte berätta hur många misstänkta det rör sig om.

Kommissarie Ulf Eriksson berättar att tillslag också skett på flera andra adresser där man stoppat pågående fusk och säkrat bevis i form av teknisk utrustning.

Vi har också beslagtagit en större mängd kontanter, sammanlagt 2,8 miljoner kronor, säger han och beskriver insatsen som lyckad.

Mycket allvarligt

Det här är mycket allvarligt ur ett samhällsperspektiv – både rättsligt och moraliskt. De har bidragit till att folk kan köpa sig platser på attraktiva utbildningar, säger Per Hedman.

Anna Lander beskriver fusket som "systemhotande", eftersom det påverkar antagningen till högskola och universitet.

Vi har inlett ett samarbete med UHR (Universitets-och högskolerådet) för att identifiera fuskarna och vidta åtgärder mot dem.

Universitets- och högskolerådet (UHR) framhåller att fusket är oacceptabelt.

"Det är mycket tråkigt att det organiserade fusket vid högskoleprovet tydligen fortsätter, trots att det sedan hösten 2016 är straffbart", säger Karin Röding, UHR:s generaldirektör i ett skriftligt uttalande.

Hon tillägger: "Men det är positivt att fler myndigheter nu gör gemensam sak för att komma åt problemet. Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt."

Taktiska skäl

Hur länge misstankarna i det aktuella fallet varit kända hos myndigheterna vill inte Ulf Eriksson gå in på.

Men vi har varit inne i ett väldigt intensivt arbete de tre, fyra senaste veckorna, säger han.

Nu jobbar man vidare med fortsatta förhör med dem som sitter häktade samt med andra misstänkta och vittnen.

TT: Kommer det ske fler gripanden?

Det går inte att utesluta, det kommer vi sannolikt att göra, säger kammaråklagare Anna Lander.