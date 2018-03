Den 1 februari i år inleddes den så kallade vapenamnestin som innebär att det är fritt fram att under en begränsad period lämna in vapen och ammunition till polisen – utan att det får några rättsliga följder.

Ännu så länge har drygt 5 200 vapen lämnats in i landet, varav 360 har lämnats in till polisen i region Öst. I Linköping har 58 vapen och 83 kilo ammunition lämnats in till polisen.

På torsdagen bidrog advokat Bengt Ivarsson till att siffran för mängden inlämnad ammunition ökade.

|

– Jag har lämnat in en kartong med ammunition. Det var en klient eller före detta klient som bad mig lämna in kartongen eftersom han av olika skäl inte ville lämna in den själv.

Bengt Ivarsson stegade in på polisstationen i Linköping och överlämnade kartongen, vilket han tillkännagav en stund senare på Twitter: "Överlämnat ammunition till polisen som klient överlämnat till mig med anledning av vapenamnestin."

Hur reagerade polispersonalen när du kom med ammunition?

– Det blev ingen särskild reaktion. De var korrekta och hanterade det bra.

Bengt Ivarsson tycker att vapenamnestin är bra.

– Det är förstås framför allt äldre vapen från dödsbon och liknande som lämnas in. Men alla initiativ som kan leda till att mängden illegala vapen i samhället minskar är bra.

Vapenamnestin pågår till och med den 30 april.