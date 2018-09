En bredare väg och en del säkrare utfarter är med i ombyggnationen. Men Ann Erlandsson, boende i Norra Fjälla, har förtvivlat märkt att avfarten till området lämnats orörd.

– Det finns ingen avfartsfil, inte ens en spansk sväng. Om vi inte får en fil kan vi väl åtminstone få lite asfalt lagd på sidan. Så att vi kan stå där och vänta, säger Ann Erlandsson.

Hon berättar att det finns runt 350-400 hushåll i samhället, och en skolbuss trafikerar vägen till Norra Fjälla. När hon insåg att det inte skedde någon ombyggnad av avfarten hörde hon av sig till Trafikverket, men fick då veta att det var för sent.

|

– Jag fick höra att vi borde hört av oss tidigare då vi fick information långt tidigare. Men det har inte vi fått. Tydligen så har de skickat ut information till en del människor. Men ingen som jag känner till i Fjälla har fått någon information om det här mötet. De verkar totalt ha glömt bort oss, berättar hon.

Tidigare i somras hände det hon fruktat. En personbil skulle göra en vänstersväng till avfarten. När den stod och väntade kom ytterligare en personbil som försökte köra om sakta till höger. Då kom en lastbil och körde in i båda bilarna bakifrån.

LÄS MER:Vägen blockerades efter stor olycka

– Vi ser ganska allvarligt på det här. Det flyttar in ganska många nya barnfamiljer som ska bo permanent, så barnen blir fler. Det känns helt sjukt att någon ska behöva dö först för att det ska bli av, säger Ann Erlandsson.

|

Det bor också en bonde på vägen nära avfarten. Ann Erlandsson menar att det blir svårt för honom att komma över vägen med sina jordbruksmaskiner.

Lisa Herland, projektledare på Trafikverket för utbyggnaden av väg 23/34 mellan Rimforsa och Skeda Udde, bekräftar att avfarten inte kommer att byggas om nu.

|

– Det är inte så att den har missats. Vi har tagit fram en arbetsplan, planeringsskedet, för vägen, säger hon.

Planeringsenheten på Trafikverket prioriterar mellan olika projekt som behöver byggas om. Anslutningen har inte bedömts som mest prioriterad.

|

Vidare berättar Lisa Herland att planen för bygget togs fram redan 2010. I samband med detta hölls samrådsmöten med markägare och information gick ut till allmänheten.

– Den 15 mars till 20 april 2010 fanns arbetsmaterial om arbetsplanen hos Linköping och Kinda kommun, biblioteket i Rimforsa och Trafikverket i Linköping. Även på Trafikverkets hemsida. Vi är enligt lagen skyldiga att göra det här på ett offentligt vis. Samråden har skett på korrekt och riktigt vis enligt väglagen, säger Lisa Herland.

Hon förstår att det kan kännas som länge sedan. Men hon vill framhålla att man alltid som medborgare har rätt att höra av sig till Trafikverket och säga vad man vill ska förändras.

– Vi har en generell mejladress man kan skriva till: trafikverket@trafikverket.se. Om det är problem som man ser så behöver vi veta det, och det gäller hela vårt vägnät. Sedan så tittar vi naturligtvis också var vi ser problem. Och det görs analyser av var vi ska lägga pengarna, berättar hon.

– Ja det kan jag se, men vi har tittat på det på så vis att vi ser att det här inte kommer att vara ett trafiksäkerhetsproblem. Korsningen är inte med i den satsningen som görs nu. Jag förstår varför man hör av sig just nu, för att det byggs just nu. Men tyvärr kommer inte korsningen att förändras under det pågående vägarbetet, avslutar Lisa Herland.