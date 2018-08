Det var på förmiddagen den 5 december förra året som olyckan inträffade. En dubbeldäckad buss var på väg från Kungsgatan till Rosendalsskolan i Skäggetorp. Ombord på bussen satt 51 sexåriga barn, som varit på teater, och sju vuxna.

Av polisens utredning framgick att busschauffören hade ansträngt sig för att genomföra en säker körning. Han såg bland annat till att barnen hade säkerhetsbälte på sig. Han gjorde dock ett fatalt misstag när han körde in på Grenadjärgatan utan att i tid uppmärksamma förbudsskylten som upplyser trafikanter om att endast fordon som är lägre än 3,5 meter kan passera under järnvägsviadukten. Bussen var fyra meter och 17 centimeter hög.

En av de vuxna passagerarna ombord på bussen berättar i förhör:

– Jag minns inte om jag kastade mig ner eller om jag böjde ner min kropp i ren reflex. En hatthylla lossnade och träffade mig i huvudet för att sedan gå vidare ut och genom fönstret där den fastnade. Jag minns sen att alla barn började skrika.

Ett vittne som såg olyckan säger i förhör:

– Det är ett otäckt, kusligt brak som jag hör från bussens kollision med bron.

Enligt chefsåklagare Eva Nemec Nordh höll bussen en hastighet av cirka 40 kilometer i timmen när den körde in i järnvägsviadukten och kilades fast. Taket skalades av – men ingen person kom till allvarlig fysisk skada. Fyra personer ådrog sig lindriga skador och kräver nu busschauffören på sammanlagt 34 000 kronor i skadestånd.

I förhör har busschauffören sagt att han ställde sig på bromsen så snart han såg förbudsskylten.

– Då kopplade huvudet och jag ställde mig på bromsen. Då var det för sent, så jag åkte in med hälften av bussen in under bron. Jag hann inte bromsa, säger chauffören i polisförhör.

|

Av förundersökningen framgår att busschauffören, som nekar till brott, skyller det inträffade på bristfällig skyltning.

– Jag anser att skyltarna sitter för nära inpå bron. Bussen väger 23 ton, hade jag låst bromsarna så hade bussen åkt in under bron hela vägen. Det sticker direkt.

|

Mannen beskriver sig i förhör som en omdömesgill chaufför.

– Jag har inte gjort något med flit. Mitt jobb är mitt allt.

|

En fråga som det nu blir upp till Linköpings tingsrätt att bedöma är huruvida chauffören verkligen bromsade innan olyckan. Åklagaren har kallat sammanlagt tolv vittnen och två av dem har i förhör uppgivit att chauffören inte bromsade. Den tekniska utredningen kunde inte konstatera några fel på bussen.