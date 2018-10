Det är liv och rörelse i Röda Korsets ljusa lokaler i Skäggetorp när tidningen kommer på besök. Två praktikanter sätter prislappar på kläder och en anställd och en volontär turas om att stå i kassan. Volontären är Lena Widerberg. Hon jobbar på IT-företaget All Binary i Linköping, men på sin fritid, oftast på lördagar och vissa kvällar, står hon i kassan här. Och så har Lena gjort i tre år. Men det saknas nu volontärer till att ha öppet varje lördag och därför blir det ofta stängt på lördagar.

– Jag började på Röda Korset för att jag ville hjälpa till. Men nu är det jag som får mest ut av mitt engagemang. Skäggetorp har ett oförtjänt dåligt rykte, stämningen här är så varm och välkomnande. Folk som kommer hit gillar att prata. Jag trivs här, säger Lena Widerberg.

De allra flesta besökare är från Skäggetorp, men även andra Linköpingsbor hittar hit och handlar. Antalet personer som arbetar i butiken varierar allt från fem till ett 20-tal. Det är främst pensionärer som kan ta sig an jobbpass under dagen, medan de andra frivilliga engagerar sig under helgen.

– Vi får även hjälp av elevpraktikanter som läser handelsprogram och har sina praktikveckor här. Arbetsförmedlingen och socialen skickar också hit personer som arbetstränar eller språktränar, säger Madeleine Szente.

Men hon skulle gärna vilja se flera volontärer som vill jobba i butiken i Skäggetorp. I Röda Korsets samtliga verksamheter i Linköping, som omfattar ytterligare två butiker – i Berga och i centrala Linköping – samt flera språkkaféer och läxhjälp engagerar sig drygt 300 frivilliga. Ungefär 100 av dem jobbar i butikerna och det är bemanningen just här som haltar.

– Jag har varit verksamhetschef i tre år och det har aldrig hänt något tråkigt i vår butik i Skäggetorp. Det är lugnt och trevligt och de som bestämmer sig för att hjälpa till här brukar vara glatt överraskade eftersom de har en annan bild av hur det är i Skäggetorp. Men vi jobbar kontinuerligt med att locka nya, säger Madeleine Szente.

Hon är medveten om att dagens pensionärer är upptagna med olika aktiviteter och Röda Korset har anpassat sig till nya förutsättningar.

– Allt färre kan binda sig för en bestämd dag eller eftermiddag i veckan och därför jobbar vi nu på ett annat sätt. Vi gör scheman där volontärer tar de arbetspass när de kan och då kan det vara bara två i månaden. Vi välkomnar alla frivilliga, säger Madeleine Szente.