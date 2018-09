Linköping växer, Ostlänken ska byggas och flera olika stadsbyggnadsprojekt är att vänta de kommande åren. Att attrahera personal är en utmaning och för att hantera kompetensförsörjningen riktar sig kommunens plankontor nu till Stockholmsregionen. Tanken är att omkring tre till fem planarkitekter, projektledare och exploateringsingenjörer ska rekryteras till ett kontor i centrala Stockholm.

– Hela vår region är under stark utveckling och det är väldigt svårt att kompetensförsörja i hela regionen. Kommunerna växer, konsultbranschen också och trafikverket rustar upp för arbetet med järnvägen. Den kompetens som finns räcker inte till, säger plankontorets chef Alisa Basic.

Förhoppningen är att tjänsterna ska vara tillsatta till årsskiftet och att kontoret då ska kunna öppna. Rekryteringen startade förra veckan och nu startar också jakten på en lämplig lokal. Personalen ska arbeta med att utveckla Linköping och förstärka den kompetens som redan finns på plankontoret, men alltså göra det från Stockholm.

– Det är en generell svårighet att få människor att flytta, det är inte bara kopplat till Linköping. Det är svårt att rycka upp barn och familj från en vardag. Vi behöver erfarna personer och är man erfaren är man också troligtvis i den åldern när man har barn och familj, säger Alisa Basic.

Allt fler kommuner tittar på möjligheten att lösa kompetensutmaningar på det här sättet, enligt Alisa Basic.

– En del kommuner har gjort någonting liknande, bland annat Tyresö. Det är flera kommuner som har liknande utmaningar och som vill komma in på den större marknaden som finns i Stockholm. Vi valde just Stockholm för att det finns en stor koncentration av de kompetenser som vi behöver just där.