Tinnerö och Bjärka-Säbys eklandskap känner de flesta till, men hur många vet att månghundraåriga ekar frodas i Skäggetorp?

Uppslutningen var fin när det på onsdagen var invigning av kommunens senaste naturstig, den i Fornparken i Skäggetorp. Här bjöds det på kaffe, saft och bakelser garnerade med söta ekblad. För det är ju om ekar det kretsar i Fornparken.

Med påfyllda magar gav sig barn, medelålders och pensionärer iväg längs naturstigen på ett par hundra meter, med fem olika stationer. Rullstolar, rollatorer,barnvagnar – här tar sig alla fram.

Fornparken ligger mellan Nygårdvsvägen och Skäggetorpsgatan och är ett eklandskap i miniatyr. Stigen är en del i kommunens naturvårdsprogram och hälften av dess kostnad står staten för.

Linköping kallar sig ju ofta ekarnas stad och det med all rätt. Mellan Linköping och Åtvidaberg finns ett ekstråk som är unikt i Europa. Här grodde de första ekarna för 8 000 år sedan.

Kommunenekolog Håkan Lundberg påminde besökarna om vilket förunderligt trädslag eken är.

– Det växer till sig under 300 år, lever och frodas under 300 år och dör under 300 år. Sedan, när det uppåt den aktningsvärda åldern av 1 000 år, kan det behövas stöttas upp lite.

1 000 arter av fåglar, lavar, insekter och svampar samsas i varje ek som därmed blir till en unik boplats för rödlistade arter.

Längs stigen får vi lära oss om allemansrätten, historia (området har många fornlämningar), biologi och ännu mer ekfakta. Längs stigen växer små puttefnask-ekar på ynka 30 år. Ungdomsspolingar på fjuttiga 80 år och vuxna ekar på 300 år.

Av Linköpings samtliga ekar bektraktas 6 600 som särskilt skyddsvärda och 69 av dem har fått titeln "evighetsträd". Tanken är att de ska finnas för alltid, även som döda. För så är det med ekar, också sedan de dött tjänar de som viktiga hyresvärdar för många arter under lång tid framöver.

Av dessa "evighetsträd" finns 16 i Skäggetorp och tre av dem växer längs den nya naturstigen i Fornparken.

Kommunalråd Elias Aguirre fick hjälp av spadförsedda barn från Klockaregårdens förskola med att symboliskt plantera ännu en ek i området, en riktig bäbisek.

– Allt handlar inte om nybyggnation och förtätning i stadsplanering. Trots bostadsbrist måste vi värna stadens naturområden, även de i miljonprogramsområdena, sa Aquirre och menade att alla invånare har rätt till lättillgänglig, nära natur.

– Det är ju där vi mår så bra.