Upplevelsekvällen i Berg har vuxit ut till att bli en stor sensommartradition. Årets upplaga var den elfte i ordningen och det stora fältet intill slussarna fylldes med hoppborgar, avancerade studsmattor, hästar, företagstält och en stor scen.

– När jag började med det här var det kanske 300 personer som kom när vi arrangerade det inne i Ljungsbro. Nu har vi tvingats flytta ut hit till Berg för att det har blivit så populärt, säger Göran Ingvald.

Till årets upplevelsekväll har det kommit lite mindre folk än vad han räknat med. Men det är ändå uppskattningsvis mellan 3000 och 4000 personer på plats. Syftet med kvällen är, utöver att ha roligt, att samla in pengar till Hjärtebarnsfonden – en fond som hjälper barn och unga med hjärtfel. Göran Ingvald vågar inte hoppas att förra årets rekord på 184 000 insamlade kronor ska slås, men är glad för varenda krona som kommer in. Totalt har det under de elva åren samlats in över en miljon kronor till fonden.

På scenen uppträdde dansgruppen Power dance, Tobbe Trollkarl och Göran Ingvalds personliga favoriter – Henrik och Fredrik Phung.

– Vi har jättefina artister i år. Ända sedan jag såg honom slå juryn med häpnad i Talang har jag velat ha hit Henrik Phung och hans syskon. Vilken pipa han har, det blir en höjdare, säger Göran Ingvald några minuter innan Henrik och Fredrik går upp på scenen.

Därifrån sjöng Henrik Phung Celine Dions "My heart will go on" och passade på att tacka för insamlingen.

– Jag är så glad att vi kan göra det här för de barn som föds med ett hjärtfel.