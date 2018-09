Det var vid 14.30-tiden på tisdagen som polisen fick larm om att en tonårspojke blivit angripen med kniv utanför Berzeliusskolan. Pojken fördes till Universitetssjukhuset där han opererades akut. Enligt en bulletin från sjukhuset hade pojken lindriga skador.

Polisen spärrade av ett större område vid Gustav Adolfsgatan och började förhöra vittnen. Poliser sågs söka efter föremål i ett område mellan skolan och Götgatan – antagligen efter den kniv som användes vid angreppet.

En källa inom polisen uppger att ett flertal förhör med ungdomar hölls under tisdagen. Förhören ledde till att polisen relativt snabbt kunde hämta in en pojke under 15 år som misstänks för dådet. Pojken är inte straffmyndig och överlämnades efter förhöret till sociala myndigheter. Det är inte känt vad han sagt i förhör. Brottet rubriceras som försök till mord.

– En utredning enligt lagen om unga lagöverträdare som är under 15 år är öppnad. Utredningen ska syfta till att klarlägga vad som har hänt, sade kammaråklagare Gabriella Ergül vid åklagarkammaren i Linköping.

På onsdagen öppnade Berzeliusskolan som vanligt. Enhetschefen Magnus Johansson beskriver stämningen:

– Stämningen är lugn på skolan. Det här hände utanför skolan när eleven var på väg hem och vi har inte behövt vidta några säkerhetshöjande åtgärder. Det råder absolut ingen masshysteri.

Eleverna i grundskolan fick under onsdagsmorgonen träffa sina mentorer för att prata igenom det inträffade. Elevstödsteam fanns på plats.

– Jag känner en sorg över att barn hamnar i en konflikt som slutar så illa att någon hamnar på akuten, säger Magnus Johansson.

Skolan kommer att kontakta den drabbade elevens föräldrar och verka för att pojken så snart som möjligt kan återvända till skolan.