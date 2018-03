Det var vid lunchtid den 14 oktober förra året som en brand utbröt i ett flerfamiljshus på Barnhemsgatan. Branden, som började på vinden, fick ett hastigt förlopp och boende i 38 lägenheter fick evakueras.

Fyra dagar efter branden hämtades en 35-årig man in till förhör. Polisen kunde – genom att analysera vilka taggar som hade använts för att öppna dörren – slå fast att mannen hade varit på vinden vid ungefär samma tid som branden utbröt. 35-åringen, som satt häktad under en period, åtalades i november förra året för grov mordbrand.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt nekade 35-åringen till brott. Han medgav visserligen att han vid 11.30-tiden den aktuella dagen hade öppnat dörren till vinden. Han förklarade att han besökte vinden för att titta om hans vinterkängor stod i ett förråd. 35-åringen berättade för rättens ledamöter att han befann sig på vinden under cirka en minut och att han under den tiden varken såg rök eller kände lukten av rök. Det var först en stund senare, när han hade lämnat vinden, som han hörde rop från gatan och då såg brandrök på himlen ovanför hustaken.

Under rättegången nyligen framkom att i princip allt brännbart som fanns på vinden brann upp. Polisen kunde inte heller fastställa var branden uppstod. Några spår efter brännbara vätskor kunde inte heller säkras. En polisman som vittnade under rättegången uppgav, enligt tingsrättens dom, att det inte gick att utesluta att branden orsakades av ett elektriskt fel. Det fanns inga vittnen som pekade ut 35-åringen som skyldig.

Linköpings tingsrätt anser att det finns rimliga tvivel kring hur och när branden uppstod. Det anses därmed inte vara bevisat att 35-åringen anlade branden. Åtalet för grov mordbrand ogillas. Tingsrätten var enig i sin dom.

Branden på Barnhemsgatan orsakade skador för 36 miljoner kronor.