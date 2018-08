Den 15 juni i år befann sig 38-åringen och en 36-årig bekant till honom på en restaurang i Norrköping. 38-åringen började uttala sig nedsättande om en man som befann sig på samma krog – och kommenterade bland annat dennes utseende. Mannen blev upprörd och under den dispyt som följde blev han knuffad av 36-åringen.

Händelsen på Norrköpingskrogen tog snart en allvarlig vändning. 36-åringen och 38-åringen krävde först att mannen skulle betala 40 000 kronor. Senare höjdes kravet till 100 000 kronor. Det hotfulla i situationen underströks av att 38-åringen och 36-åringen gjorde klart att de har kopplingar till det kriminella mc-gänget No Surrender.

Den utpressade mannen valde att ta ett lån på 100 000 kronor för att kunna betala den påstådda skulden. I den utsatta situation han befann sig i valde han dock till slut att kontakta polisen istället för att överlämna pengarna. Den 25 juni i år blev både 38-åringen och 36-åringen anhållna. De häktades ett par dagar senare.

Under rättegången i Norrköpings tingsrätt nekade såväl 38-åringen som 36-åringen till brott. Tingsrätten anser dock att det är bevisat att de har gjort sig skyldiga till försök till grov utpressning. 38-åringen döms till fängelse i två år medan 36-åringen döms till fängelse i ett år och sex månader.

38-åringen, som enligt poliskällor tidigare haft en ledande roll i det kriminella gänget Black Cobra, förnekade under rättegången i tingsrätten att han skulle vara medlem i No Surrender. Domstolen noterar dock att han har haft en klubbväst med titeln Sergeant at arms och en svensk flagga. Tingsrätten skriver i domen att 38-åringen har "en klar koppling" till No Surrender och benämner i domen klubben som en "kriminell mc-organisation".

No Surrender bildades i Nederländerna 2013 och anses enligt polisen konkurrera med Hells Angels och Bandidos. Enligt polisens underrättelser har No Surrender etablerat sig i Sverige och har en avdelning som går under namnet ”Midtown”. Polisen misstänker att de svenska medlemmarna i No Surrender utgörs av tidigare ledande medlemmar i Black Cobra.

38-åringen och 36-åringen ska enligt domen sitta fortsatt häktade i väntan på att domen vinner laga kraft. De ska även tillsammans betala 30 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt.