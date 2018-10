Blanka golv och svettiga huvtröjor. Vristvrickar-steg och nicka nacke-beats. Östgöta Rockers tränar breakdance inför SM i Norrköping den 5–6 oktober. De som tränar är Emelie Kazemi, Edward Guzman, Odd Tongson och Javad Nour – eller – Public Emelie, E-rock, O.D och B-boy lilleman.

– Vi kommer att vara åtta stycken på SM, men idag var en sjuk och en jobbar och så, säger Javad Nour.

I SM finns det fem kategorier att tävla i. Östgöta Rockers kommer att tävla i grupptävlingen "Crew" för 4-8 dansare. Kazemi och Nour deltar även i "Solo", där det dansas en mot en - liksom i "Old but Gold" för 35+, där Guzman dansar, och "Junior" för under 15 år. Och så finns det "Powermoves".

– Mycket akrobatik, stora rörelser, snurrar. Det finns headspin, windmill, nighty nighty, 2000, babymill och andra, säger Edward Guzman.

Den här kvällen ska Östgöta Rockers träna på explositivet och att sätta samman steg mellan powermovesen. Övergångarna kan glömmas bort i all fokus på de större, kaxigare rörelserna.

– Man kör väldigt hårt i battles, man vill utrycka någon typ av självförtroende och aggressivitet. Men det är en väldigt ”friendly” kultur där man är nära varandra, säger Emelie Kazemi och fortsätter.

– Det var därför jag började med det. Alla var så välkomnande och det var ett sammanhang jag gärna ville vara i. Skulle jag vara i Italien till exempel och höra av mig till några breakare skulle jag garanterat få boende. Det är som en stor familj, förutom när vi tävlar - då är vi inte familj, skrattar hon.

På fredag och lördag kommer en stor del av Sveriges breaking-familj att infinna sig på Flygeln i Norrköping. En av dem är Tobias "Marre" Marin. År 2003 vann "Marre" själv SM-guld i Breaking och nu är han arrangör för femte gången. Det är även femte gången som Norrköping arrangerar tävlingen, som redan har drygt 150 anmälda deltagare.

– Bland annat har vi 18 anmälda grupper. Det har aldrig varit så många grupper anmälda tidigare, och då är det ändå flera som brukar anmäla sig sent, säger Tobias Marin.

Trots deltagarrekordet vill Östgöta Rockers expandera dansen ytterligare. Emelie Kazemi är till exempel styrelsemedlem för B-girls Sverige som vill få fler tjejer till breakdance. Men alla är såklart välkomna till dansgolvet.

– Vi vill få fler folk att börja träna, få fler att komma samman, säger Odd Tongson.