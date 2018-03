– Jag försöker behålla det som är gött, säger Erik Zentio efter att han rabblat några aktiviteter som han plockat bort från sin kalender.

Det som är gött för stunden är tre projekt: "Bruksortsproggbandet" Dalen som just nu spelar in fyra nya låtar, det akustiska samarbetet med Sofia Fälth och teatermusik till teaterföreningen Traskas pjäs "Ömt av hjärtat älskade vän". Den sistnämnda hade premiär i Åtvidaberg i fredags och kommer till Kisa i slutet av april.

– Musiken som jag har skrivit är som små visor framförda med elgitarr, vilket blir en liten anakronism förstås. Men det är stämningsfullt och sådan teatermusik ska ju ha en sorts kulissfunktion.

Han vill att teatermusiken ska vara sådan att den ramar in pjäsen samtidigt som den ska kunna stå på egna ben. Men något släpp med någon teaterlåt har det ännu inte blivit.

– Nej, men vi snackar om det varje gång. Eller jo! Vi släppte faktiskt en låt med Dalen från "Som ringar på vattnet". Men det tar tid och är svårt att få till.

Ja, Erik Zentio är trots alla sina projekt inte heltidsmusiker. Till vardags arbetar han som bilförsäljare i Kisa och klämmer in bandrep, spelningar och teaterpjäser på fritiden.

– Det var en spännande tes! Det kan ju vara så att det är lättare att nå ut i mindre kommuner. Om det är fem personer i ett rum och en av dem börjar hoppa runt som en clown är det ju lättare att den får uppmärksamhet där, än i ett rum med 100 000 personer – där det dessutom säkert finns några som hoppar snyggare.

Han fortsätter:

– Men när de där fem personerna kommer samman och hoppar tillsammans, det är det göttaste!

Och hoppar gör han, ofta och med många. Nu nyligen har han börjat snöa in på synth – som han blev matad med under uppväxten under 80- och 90-talet men som fastnat först nu. Men i vilket eller vilka projekt det kommer märkas i vet han inte än.

– Dalen definitivt, och teaterregissören Pia Oredsson Tember har flaggat för att det blir fler projekt med henne. Sen kommer jag fortsätta med "Fälth & Zentio". Vi översätter operaarior till svenska och gör om dem till "visfina" poplåtar. Vi har också gjort om gamla stenkake-hits med våra gitarrer och fiol. Det är ett projekt som kommer finnas om ett år, det lovar jag!