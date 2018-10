Men det var inte han själv som kom på idén, utan det var Adam Lagerqvist sambo. En fredagskväll med några vänner kläcktes idén att göra om den lokal han redan hyrde till en podcaststudio.

– Det var egentligen bara tekniken som behövdes. Jag spann vidare på tanken, och det växte rätt snabbt och blev helt plötsligt hela det här konceptet. Från att spela in en podd för att det är roligt, till att tänka att det går att göra något jättestort och kul av det här, säger Adam Lagerqvist.

Sagt och gjort, i mitten av juni fick han okej från skatteverket på sitt företag, och A damn studio föddes.

– Det börjar poppa upp podcaststudios lite överallt i storstäderna nu och fenomenet podcasts verkar ju inte vara på väg att dö ut precis. Många vill starta egna poddar, men vet inte riktigt hur man gör. Det är ändå ganska mycket att läsa in sig på. Vilken teknik behöver man och hur klipper man, man kanske aldrig har använt ett ljudredigeringsprogram innan. Hur når jag mina lyssnare, hur får jag ut min podd på Itunes och Spotify, säger Adam Lagerqvist.

Studion kan alltså erbjuda hjälp med allt från inspelning till klippning. Det räcker med att kunden har ett material att prata om, så kan Adam Lagerqvist lösa resten. En podd som nyttjat studion för att spela in några avsnitt är Nördhörnan. De pratar mycket om spel och anime, japansk animerad film. Adam Lagerqvist har också en egen podd med kollegan Anton Karlkvist. Den heter Musikcirkeln, och går ut på att de lyssnar på ett musikalbum och pratar sedan om det. Men det är inte bara podcasts som kan spelas in.

– Jag har spelat in min första ljudbok här med författaren Dorothea Nicole Agborg och hennes bok I stormens öga, och även en novellsamling. Som författare kan det vara svårt att nå ut. De stora digitala plattformarna hanterar ofta inte enskilda författare, eller författare som bara gett ut en bok. Där kommer jag också in och fungerar lite som någon sorts förläggare gentemot dem. Via mig kan du publicera din ljudbok på de här plattformarna helt enkelt, säger Adam Lagerqvist.

Att det blev just i Linköping beror på att hans studio fanns här, men också på att han gärna vill ge kulturlivet en skjuts.

– Jag tycker att Linköping, kanske framför allt i förhållande till Norrköping, har ett lite tråkigare kulturutbud. Därför känner jag också att det här är ett perfekt läge att bidra lite till ett trevigare kulturliv här, säger Adam Lagerqvist.