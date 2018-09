Den 11 juni förra året fick polisen larm om att 47-åringen kunde utgöra en fara för sig själv. Polisen ringde till mannen som då uppgav att han var beväpnad med kniv och pistol. Fyra poliser åkte till mannens adress i Linköping och lyckades ta sig in i lägenheten. 47-åringen satt i en soffa och reste på sig när poliserna, som hade dragit sina tjänstevapen, stormade lägenheten. 47-åringen höll en kniv ovanför huvudet. En av poliserna sprutade OC-spray på mannen som då släppte kniven.

47-åringen förklarade under rättegången att han saknade minnesbilder från händelsen – detta eftersom han hade druckit alkohol under två veckors tid. 47-åringen trodde dock att han inte förstod att det var poliser som rusade in i lägenheten.

Linköpings tingsrätt har nu dömt mannen för fyra fall av hot mot tjänsteman. Straffet blev skyddstillsyn med en föreskrift om att han ska genomgå behandling.

Poliserna hade begärt sammanlagt 20 000 kronor i skadestånd. Domstolen anser dock inte att poliserna har rätt till skadestånd och menar att de måste ha varit beredda på att mötas av hot av allvarligt slag.