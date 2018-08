Petter Jonsson är tionde generation på Brink gård i Stjärnorp där första bonden finns omnämnd redan 1621. Brink 4, som idag är ett avstyckat bostadshus, är ursprungligen byggt 1850. Huset ägdes och användes som sommarstuga av Petters faster. Här finns många glada minnen från lek med kusiner på besök. Men kusinerna växte upp och huset användes allt mindre. Petter och hans sambo Lotta Hult frågade om de fick lov att låna det.

– Det tog inte så lång tid innan vi fick frågan om vi ville köpa huset istället. Det gjorde vi och hade det som sommarstuga, säger Petter.

– Ja, vi bodde väl här mer eller mindre permanent i ett halvår. Utan vatten, utan avlopp och utan annan värme än att elda, fyller Lotta i.

Att livet på landet lockade mer än en lägenhet i Linköping tog inte lång tid för paret att inse. Snart började de skissa på att modernisera och bygga ut för att göra om det gamla huset till ett modernt boende, men med bevarad charm.

Jakten på en entreprenör som ville ta sig an bygget började och via en förmedlingstjänst på nätet tog Lotta och Petter in flera olika offerter. En lång lista på vad paret ville ha gjort, med en uppmaning till byggaren att lägga till sådant de ansåg vara nödvändigt som Lotta och Petter möjligen kunnat missa då de inte har någon erfarenhet av att bygga.

– Vi fick in ett gäng offerter som låg mellan 1,7 och 2 miljoner ungefär. Och så var det en firma som vi fastnade för. Han sa sig vara väldigt duktig på gamla hus och ha känsla för det och hade många idéer om vad vi kunde göra. Så det kändes bra och han lämnade en uppskattning på 1,75 miljoner, berättar Petter.

Lotta och Petter skrev entreprenadkontrakt med Elitbyggarna i Östergötland AB. Några referenser från tidigare byggprojekt undersökte de inte.

– Vi utgick från förmedlingssidan där det bara låg bra referenser, och googlar man på dem så finns det inget dåligt att hitta någonstans, berättar Lotta.

– Så det var den undersökning vi gjorde. Vi ringde inte upp några han byggt åt tidigare. Det var en miss – har vi insett nu. Det är mycket man har insett nu som vi borde gjort på annat sätt, suckar Petter.

Byggstart skulle ske i maj 2017 och enligt byggarens plan skulle huset stå färdigt senast november 2017.

– När sommaren hade gått var det fortfarande ingen här, säger Lotta.

– Han ringde och sade att hans VVS:are var fullbokad och inte kunde komma. Vi ville ha golvvärme i den nya delen, så vi var tvungna att hitta någon annan för det jobbet. Så i september kom de för att börja gjuta plattan till den nya delen, förklarar Petter.

– Nästa grej var att de rev taket, och åkte härifrån utan att täcka. Det kom 30 mm regn som föll rakt in i huset. Ett hus som varit torrt och klarat sig i 150 år. När vi ringer och klagar kommer de ut och täcker med pressningar som inte räcker, berättar Lotta.

– Då började det gå utför på ett annat sätt. Den här processen har hållit på i över ett år nu och det är ett konstant tryck över bröstet. Det går liksom aldrig åt rätt håll, säger Petter.

Lotta och Petter visar runt i huset. Utifrån och in finns små och stora fel. På fasaden sitter panelbrädor där ändträet sticker ut, som inte är i linje med panelbrädan ovanför eller skruvar och spikar som inte sitter i linje. Inne hittar vi gamla träbalkar som skulle fasas ur försiktigt, men där sågklingan gått mycket djupare än urfasningen vilket försvagar balken i onödan. Gipsskivor med centimeterbreda skarvar och skivor som inte livar. Efter flera misslyckade försök att komma överens med byggaren om att åtgärda brister och komma till ett läge där huset är färdigt för att målas och tapetseras kallar Lotta och Petter in en besiktningsman.

"Utlåtande över statusbesiktning" från Rambow AB är en 59 sidor lång dyster läsning.

"Byte av panel är ej fackmannamässigt utförd."

"Gjutning av betong mot den befintliga syllen utan fuktspärr."

"I krypgrunden ligger sågspån och organiskt material kvar"

"Hoplimmad rad av takpannor som vilar i luften."

"Gipsarbeten ej fackmannamässigt utfört."

"Två bjälkar i allrummet demonterade, äventyrar hela husets konstruktion"

Besiktningsmannen Jan Rambows slutsats går rakt på sak.

"Entreprenören har visat att han inte förfogar över tillräcklig kunskap för att åtaga sig sådana uppdrag. Genom hans vårdslösa agerande har han åstadkommit stor ekonomisk skada för byggherren, samt förstört huset och dess karaktär och inte minst äventyrat hela husets stabilitet genom ingrepp i den bärande konstruktionen utan omtanke och kunskap"

Mannen som all denna kritik riktas mot heter Andreas Stenberg. Han är ägare till Elitbyggarna i Östergötland AB som Lotta och Petter tecknat kontraktet med.

Andreas Stenberg håller inte alls med om besiktningsmannens slutsats.

– Nej, det där bestrider jag. Det finns inget att grunda det på. I sådana fall ska man ha ordentliga upphandlingar med hur det ska vara och ritningar. De har kört på pek hela tiden och det är de som sagt hur det ska se ut, säger han.

Med "pek" avser Andreas Stenberg att beställaren pekar ut vad som ska göras. Han anser att han har hyrt ut personal på löpande räkning och att han inte har ansvar för resultatet.

– Byggherren har ju allt ansvar egentligen. De har haft en inhyrd kille där som de har gjort jobbet mot, så att säga. De har sagt att så ska det göras och så ska det göras, och då har den killen gjort som de har sagt, så att säga.

Att Andreas skulle ha ett entreprenörsansvar vill han inte riktigt hålla med om.

– Eftersom det är på löpande (räkning, red anm) så egentligen så har jag inte det löpande (ansvaret) i och med att det är byggherren som säger hur det ska utföras. Så det är de som har talat om hur det ska byggas där ute.

Andreas Stenberg vill inte ens kalla besiktningen en besiktning.

– Det är inte ett besiktningsprotokoll egentligen. Besiktningen är gjord på felaktiga grunder.

På vilket sätt menar du att den är gjord på felaktiga grunder?

– Det finns inget avtal på det.

Är du nöjd med snickarens arbete?

– Jag säger inget om det, det får du ta med min advokat.

Petter läste protokollet med en känsla av skräckblandad förtjusning.

– Det kändes bra att få svart på vitt att vi inte bara har gått och fått för oss saker och gnällt, utan det har faktiskt varit fel. Sen så var det ju mycket mer fel än vad vi trodde. Kontentan är i stort sett att plocka ner allt de byggt och sätt upp det igen. Så det blev mycket mer omfattande än vi hade räknat med.

Nu ligger parterna i tvist och båda har anlitat advokater för att komma till någon form av avslut. Under tiden har Lotta och Petter miljonlån att betala av, utan att ha ett hus de kan bo i.