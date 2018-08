Namn: Thérèse Eriksson.

Född: 1982.

Familj: Maken Mattias och dottern Alice, ett år.

Bor: Hyr en våning i ett gammalt hus i Mjölby.

Bakgrund: Beteendevetare, prästkandidat, driver instagramkontot Tankestormar, har gett ut böckerna "Slutstation rättspsyk" och "Möt mig som jag är". Nu egen företagare som föreläsare och skrivkursledare.

Fritid: Jag är en utpräglad nörd och kan fullständigt förlora mig i att nosa fram vilken ergonomisk bärsele som är bäst eller hur man odlar ett citronträd från en kärna.

Livsdevis: Be the change you want to see in the world.