Det var när Johan Pettersson från Motala skulle inhandla frukost på City Gross i Linköping som han upptäckte något som fick honom att reagera. Johan uppger att han precis klivit ur sin bil när en civilbil från polismyndigheten körde in på parkeringen och ställde sig på en handikapparkering. Ur passagerarsätet ska en polisman sedan ha lämnat fordonet för att gå in och ställa sig i kön till matjättens förbutik under tiden som föraren satt kvar i fordonet.

– Jag tog upp mobilen och tog ett kort. Då flög föraren ut ur bilen, han kom fram och var sjukt otrevlig. Han gapade på mig och frågade vad jag höll på med. Han sa till mig att ta bort kortet men det sa jag att jag inte tänkte göra. Jag fick ingen förklaring på varför jag inte fick ta kort, säger Johan Pettersson.

I argumentationen ska föraren till polisbilen ha uppgett att han satt i ett utryckningsfordon och att de fick parkera var de ville. Johan Pettersson själv menar dock att det inte hade varit svårt för poliserna att ställa sig på en vanlig parkering 20 meter bort.

– Han menade på att jag inte skulle vara så uppkäftig och så gick han och satte sig i bilen igen. Jag gick in till butiken och mötte där den andra polisen som hade köpt två dosor snus.

Hela händelsen fick Johan Pettersson att känna frustration, och under förmiddagen publicerade han ett inlägg på Facebook där han beskrev det han varit med om. Inlägget hade på eftermiddagen fått över 100 delningar.

– Om polisen bara hade varit trevligare och förklarat situationen på ett vettigare sätt så hade jag struntat i det.

Polisens presstalesperson Björn Öberg uppger att han inte kan uttala sig om det specifika fallet i Linköping, men att polisen i allmänhet kan behöva parkera på platser som patrullen snabbt kan lämna om ett larm skulle komma in.

– Man naturligtvis ha lite fingertoppskänsla för vad som är en lämplig parkering och inte, men är det så att det kommer ett larm så ska vi inte behöva springa långt till bilen. Vi måste vara nära våra fordon.

Kan du förstå att det här kan sticka i ögonen hos allmänheten när man ser något sådant här?

– Det kan jag absolut ha förståelse för. I det här fallet känner jag inte till omständigheterna, men spontant kan jag tycka att det låter olämpligt att parkera på en handikapparkering.

Polisen har under dagen inte gått vidare med ärendet. Enligt Björn Öberg får personer som upprörts över polisens agerande lämna in ett klagomål till myndigheten. Det har dock Johan Persson inga planer på.

– Nej, det är ingenting jag mår dåligt över. Jag tycker bara det var en sjukt onödig händelse.