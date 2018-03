Hälso- och sjukvården är det viktigaste och största området för Kristdemokraterna i Östergötland. Gruppledaren och oppositionsrådet Per Larsson och Lena Käcker Johansson, ledamot i regionfullmäktige, presenterade på torsdagen partiets valprogram som de hoppas ska locka valröster.

– Vi är taggade för att gå in i valrörelsen och har bra vallistor, säger Per Larsson. Förra landstingsvalet i Östergötland bröt vi trenden och gick uppåt. Vi fick 2 672 fler röster än året in och landade då på 5,81 procent.

KD:s kallar sitt manifest för #välfärdslöfte för Östergötland. Överst på listan står tillgängligheten och främsta fokuset blir att stärka primärvården med utökade öppettider på kvällar och helger vilket även ska avlasta akutmottagningarna och sjukhusen.

– Vi vill även göra en gemensam satsning med universitetet för att få flera studenter att specialisera sig på allmänmedicin, säger Per Larsson. Det kanske också är läge att koppla andra specialiteter till primärvården, exempelvis barnläkare och geriatriker.

KD vill även stärka upp nära-vårdtjänster som 1177 Vårdguiden då väntetiderna är alldeles för långa.

Ett annat stort område handlar om medarbetarna i sjukvården. KD vill höja ob-tilläggen, införa vårdserviceteam för att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor. Det behövs också luft i schemat för nyutbildade sjuksköterskor för att bli trygga i sin kunskap.

– Vi vill införa en ST-utbildning för sjuksköterskor precis som det finns för läkare, säger Lena Käcker Johansson. Det ska ge en trygghet i att lära sig jobbet och det måste få ta sin tid. Det är när det blir övermäktigt som vi tappar personal.

Partiet vill också stärka den akuta vården för östgötar som bor långt från US, exempelvis i skärgården, genom att få tillgång till egen ambulanshelikopter i Linköping.

– Problemet är att när det behövs får vi vända oss till Gotland eller Stockholm för att hyra in för dyra pengar, säger Per Larsson.

Förslaget är att de tre landsting/regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen blir medlemmar i kommunalförbundet Svensk luftambulans som idag ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt sina medlemmar.

Andra valfrågor handlar om kollektivtrafik där KD vill göra en satsning på Stångådalsbanan med de östgötska pendeltågen som föredöme.

KD siktar på en allians med forna regeringskamraterna Moderaterna, Centern och Liberalerna.