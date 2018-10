Tillsammans med Boeing ska Saab tillverka de första fem skolflygplanen för det amerikanska flygvapnet. Delar till de fem planen kommer att tillverkas i Linköping. I ett senare skede ska skolflygplanen serietillverkas i USA.

– Kontraktet är uppdelat i olika delar. Vi ska nu in i industrialiseringsfas som löper under X antal år. Våra delar i den fasen kommer att göras i Linköping. Under den perioden får det direkta följder för Saab i Linköping, sade Jonas Hjelm, chef för Saab Aeronautics på torsdagen.

Handlar det om tillverkningen av de första planen?

– Ja, så är det. När vi går in i serieproduktionsfasen kommer planen att tillverkas i USA. Men från och med nu så får det direkta effekter för oss i Linköping.

Den första ordern från Boeing är värd 117,7 miljoner dollar, eller motsvarande drygt en miljard kronor.

– Den här beställningen är ett spännande steg som tar oss in i en helt ny era när det kommer till skolflygplan. Det lägger grunden för vårt samarbete under många år framöver. Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med Boeing, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef på Saab, i en kommentar.