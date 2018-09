Strax efter klockan 23.00 den 9 augusti i år ringde den berusade 20-åringen till SOS Alarm och sade att han ville döda någon. Polisen skickade genast flera patruller till Vistvägen i Ramshäll. 20-åringen gick omkring på platsen, beväpnad med två knivar. Poliserna vädjade upprepade gånger till 20-åringen att släppa knivarna. Men han vägrade.

LÄS MER: Knivmannen ville ha uppmärksamhet

Till slut valde poliserna att spruta OC-spray i ansiktet på 20-åringen. När inte heller detta fick honom att ge upp släpptes en polishund lös som bet honom i ryggslutet.

En polisman – som i förhör uppgav att han var nära att hamna i en situation där han var tvungen att öppna eld med sitt tjänstevapen – lyckades avväpna 20-åringen genom att slå med sin batong.

20-åringen åtalades för att ha hotat sammanlagt åtta poliser under det cirka 20 minuter långa dramat. Under rättegången förklarade den åtalade att han under den aktuella kvällen mådde dåligt och ville ha uppmärksamhet. Han berättade dock för rättens ledamöter att han inte ville skada eller döda någon – och han hade ingenting emot poliser.

Linköpings tingsrätt har nu dömt 20-åringen för åtta fall av hot mot tjänsteman. Den tidigare ostraffade mannen döms till skyddstillsyn med samhällstjänst i 60 timmar. Enligt domen ska han även underkasta sig vård för sina alkoholproblem. Han ska även underkasta sig psykiatrisk vård.

20-åringen döms slutligen även att betala 5 600 kronor i skadestånd till den polisman som var mest utsatt.