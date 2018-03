Per Gessle ger sig i höst ut på en Europaturné med konserter i tio olika länder. Turnén startar i Hamburg den 11 oktober och når Linköping och Saab arena den 10 november. Per Gessle kommer under turnén att spela låtar ut Roxettes katalog. Marie Fredriksson kommer dock inte att finnas med på scen. Av hälsoskäl tvingades hon sluta turnera 2016.

– Självklart är Marie oersättlig i alla sammanhang som har med Roxette att göra. Men hon skickar sin välsignelse och vi tycker båda att det här kan vara ett bra sätt att hålla låtarna levande genom att spela dem med en lite ny twist inför alla dessa underbara människor som har följt oss genom åren, säger Per Gessle i en kommentar.

Biljetterna till Linköpingskonserten släpps den 16 mars.