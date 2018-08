Det var under natten till den 28 november förra året som den 21-åriga kvinnan – under falskt namn – stämde träff med en man i Sturefors. De bägge kände inte varandra sedan tidigare och hade endast konverserat med varandra via nätet.

Under cirka 20 minuters tid samtalade mannen och kvinnan med varandra i Stureforsbons bostad. Kvinnan hade gjort klart att hon ville att ytterdörren skulle vara olåst. Mannen lade efter en stund märke till att 21-åringen höll på med sin mobiltelefon. Plötsligt drog kvinnan fram en kniv och sade att det var fråga om ett rån. Samtidigt uppenbarade sig en 24-årig man i bostaden. Han hade något i handen som blänkte. Stureforsbon försökte i detta läge få ut de bägge besökarna från bostaden. Han blev då knivhuggen flera gånger. Paret flydde från bostaden och lämnade mannen åt sitt öde. Han lyckades dock ringa efter hjälp.

Stureforsbon var mycket nära att dö. Han opererades akut på Universitetssjukhuset och där kunde det konstateras att ett av knivhuggen hade gått igenom sju organ, bland annat levern och lungsäcken.

Det skulle dröja innan polisen lyckades hitta gärningspersonerna. Det var först sedan 21-åringen och 24-åringen gjort sig skyldiga till ett brott i Stockholm den 5 februari i år – där en kvinna blev utsatt för ett liknande rån – som utredarna såg sambandet. Med hjälp av dna kunde 24-åringen bindas till brottet i Sturefors.

21-åringen och 24-åringen medgav under rättegången att de hade varit i Stureforsbons bostad den aktuella natten – men hävdade att de agerade i nödvärn.

Åklagaren ansåg att 21-åringen och 24-åringen, som har en koppling till Norrköping, borde dömas för försök till mord och försök till grovt rån. Linköpings tingsrätt anser dock endast att det är bevisat att de gjort sig skyldiga till försök till dråp och försök till grovt rån. Domstolen anser inte att det är bevisat att paret hade planer på att döda Stureforsbon.

Enligt tingsrätten ligger straffvärdet på fängelse i sju år. På grund av att 21-åringen och 24-åringen nyligen dömdes till fängelse i åtta, respektive tio år för brottsligheten i Stockholm får de dock en betydande straffrabatt. 21-åringen döms till fängelse i två år och åtta månader. 24-åringen döms till fängelse i tre år och sex månader.

Paret ska även betala sammanlagt 190 000 kronor i skadestånd till Stureforsbon.