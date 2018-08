Drygt en miljon Legobitar har fyllt Saab Arena under sommaren, men utställningen där besökarna fick bekanta sig med figurer och djur som den amerikanske konstnären Nathan Sawayas byggt upp fick redan från start knallhård konkurrens i form av en glödhet sol och blå himmel.

Anders Thorén, evenemangschef på Visit Linköping, konstaterar att många valde bort utställningen mot några timmar på stranden istället.

– Badplatserna var vår största konkurrent, säger han och pekar på att även andra inomhusaktiviteter, till exempel MarvelAvangers i Norrköping, fick stryka på foten under den rekordheta sommaren.

Thorén uppger att Visit Linköping inte har alla siffror framme ännu, men att "The art of the brick" troligtvis lockade omkring 25 000 besökare och att satsningen gick plus minus noll när det gäller den ekonomiska kalkylen.

– Betyget blir varken bra eller dåligt. Målet var att fylla Saab Arena med något roligt och spännande under sommaren då anläggningen i princip står tom och öde. Nu ska vi utvärdera och se vad vi möjligtvis kan göra bättre. Vi vill såklart återkomma med något evenemang nästa sommar. Vad det i så fall blir vet jag inte.

Johan Blick, produktionskoordinator på Visit Linköping, pekar ut jätten Tyrannosaurusrex som sin favorit.

– Den består av drygt 80 000 bitar och tog tre månader för Nathan Sawayas att bygga.

Även Blick vill gärna se att Saab Arena fylls med något spännande nästa sommar.

– Det här var första steget. Nu ska vi se vad vi kan hitta på för trevligt, säger han och ler lite hemlighetsfullt.

Hela utställningen tar tre dagar att montera ned.

– Allt ska vidare till Tyskland, förklarar Johan Blick.