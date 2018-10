Den 27 september meddelade det amerikanska flygvapnet att Saab och Boeing ska få leverera 351 skolflygplan till ett värde av 9,2 miljarder dollar, eller motsvarande 81 miljarder kronor. Det är en av de största affärerna i Saabs historia.

Fram till nu har dock företrädare för Saab varit återhållsamma med kommenterar kring affären – detta eftersom konkurrerande företag haft en möjlighet att begära överprövning.

På torsdagen fick vi dock möjlighet att ställa frågor till Jonas Hjelm, chef för Saab Aeronautics.

|

– Det har varit en lång resa och i slutet har vi bara gått och väntat på att det amerikanska flygvapnets besked skulle komma. Vi skulle ha fått besked redan i slutet av 2017 och sedan sköt de på det. Vi var väldigt säkra på att vi hade ett erbjudande som var fantastiskt både tekniskt och ekonomiskt. Men man vet ju aldrig, vi var tre konkurrenter som var kvar.

Hur reagerade du vid beskedet?

– Den första känslan var ren glädje. Jag befann mig hemma den kvällen. Men det blev många sms, mejl och samtal den kvällen, så det blev inte jättetidigt i säng. Nu har konkurrenterna valt att inte lämna in en formell protest och därmed blir det ett giltigt kontrakt.

Vad innebär affären för Saab och Linköping?

|

– Det innebär ett erkännande för den kunskap som vi har byggt upp sedan 1937. Det är ett erkännande för alla som har jobbat direkt och indirekt med projektet. Och det är ett erkännande för Saab som ett teknikföretag i världsklass, säger Hjelm och fortsätter:

– När det amerikanska flygvapnet väljer en design som vi har varit med och tagit fram, ja då är det ett erkännande som i den här världen är oerhört viktigt. Det blir en stämpel som världsklassprodukt när det amerikanska flygvapnet väljer det här. Det här visar också att vi klarar av ett internationellt samarbete.

|

Jonas Hjelm säger att valet av T-X ger Saab en bättre position på världsmarknaden för vapenteknologi.

– Det här får en stor betydelse för Saab framöver.

Saab har gjort klart att merparten av de 351 skolflygplanen kommer att tillverkas i USA och det svenska företaget planerar att öppna en fabrik där. Under den så kallade industrialiseringsfasen kommer dock delar till skolflygplanet att tillverkas i Linköping.

– Kontraktet är uppdelat i olika delar. Vi ska nu in i industrialiseringsfas som löper under X antal år. Våra delar i den fasen kommer att göras i Linköping. Under den perioden får det direkta följder för Saab i Linköping.

Handlar det om tillverkningen av de första planen?

– Ja, så är det. När vi går in i serieproduktionsfasen kommer planen att tillverkas i USA. Men från och med nu så får det direkta effekter för oss i Linköping. Sekundäreffekterna kommer att bli väldigt positiva för Linköping och andra delar av Saab.

Behöver ni anställa fler i Linköping?

– Jag vågar inte svara på det rakt av. Vi håller på och anställer rätt mycket redan nu för att klara av Gripen E. Huruvida vi behöver addera till är lite för tidigt att säga.

Det amerikanska flygvapnet hade räknat med att beställningen av 351 flygplan skulle kosta 19,7 miljarder dollar. Nu landade prislappen på 9,2 miljarder. Jonas Hjelm anser dock inte att Saab och Boeing har dumpat priset för att ta hem affären.

– Vi har varit medvetna om att pris har varit en väldigt viktig faktor för att vinna det här. Stora volymer gör att vi kan gå ner lite i pris. Vi har nyttjat Boeings storlek och köpkraft gentemot underleverantörer på ett klokt sätt. Vi har även haft förmånen att få bygga ett rent träningsflygplan. Vi har inte försökt att nedgradera ett stridsflygplan. Ett träningsflygplan från grunden blir billigare än vad ett nedgraderat stridsflygplan blir.

Saab gör ingen hemlighet av att det finns förhoppningar om att sälja T-X till fler länder.

– Det är klart att det finns ett omsättningsbehov i världen för trainerflygplan. Det har varit svårt för Saab och Boeing att föra en diskussion med andra länder när vi inte har varit utvalda. Det är ett arbeta som börjar nu. Det finns möjligheter både till fortsatta kontrakt i USA men också ute i världen.

Parallellt med ansträngningarna att sälja T-X pågår arbetet med att sälja Gripen. Nyligen kom positiva signaler från Filippinerna. Landets försvarsminister förordar Gripen.

– Vi har marknadsfört Gripen länge i Filippinerna. Men sedan har inte jag någon kommentar till försvarsministerns uttalande, säger Jonas Hjelm.