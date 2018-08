Att instinktivt älska musik som barn är något annat än det som följer om man tar steget in i musikbranschen, menar Sandro Cavazza. Och vägen in i branschen var inte självklar.

– Jag gick musikskola i tonåren och insåg att musik är något som människor tävlar i. Och att viss musik ses som "bra" musik - som jazz, soul och blues - medan popmusik är dålig, säger han. Under en period ville jag inte göra musik alls.

Men livet ville annat, och idag har Sandro Cavazzas musik spelats miljoner och åter miljoner gånger. Den egna debuten kom förra våren med en självbetitlad EP, men för många är hans röst nog mest känd efter samarbeten med Avicii, bland annat på låten "Without You". Att bli ett namn är något som får ta tid.

– Allting är en tidsfråga, man vill växa men inte växa för fort, säger Sandro Cavazza. Jag har sett många karriärer som sprungit för fort och jag vill inte ge mig in i en dimma och sedan inse fem år senare att jag inte mådde bra under tiden.

Samtidigt är det lätt att bli fartblind när ens första låt spelas 50 miljoner gånger. Hur toppar man det? För Sandro Cavazza har den grundläggande drömmen alltid varit att kunna leva på musiken.

– Hela branschen är baserad på framgång och jag blir extremt glad av att folk lyssnar på min musik, men jag stirrar mig inte blind på streamsen. Sen har jag människor runt omkring mig som aldrig pushar mig att göra saker jag inte vill och som vet att jag kan behöva sova en timme före soundcheck. Förut var jag min egen manager, eftersom jag hellre inte har någon manager alls än har en som alltid förväntar sig att nästa låt ska vara en hit.

Vid flera tillfällen återkommer Sandro Cavazza till att prata om vännen Tim Bergling, mer känd som Avicii, som avled i april 2018.

– Tim har varit en konstant faktor i mitt liv i fem år, varje dag har det varit en fråga om Tim: när ska vi ses, kommer vi släppa den låten, när ska vi in i studion? I studion var allt på lek med honom. Det är såklart annorlunda att spela vår musik nu, det blir väldigt känslosamt. Men jag vill att folk ska veta att "Without You" är en låt som vi skrev när Tim mådde bra, det är en lycklig låt.

Den 25 augusti intar Sandro Cavazza Borggårdens scen i samband med Stadsfesten.

– Jag tänker att stadsfest är synonymt med folkfest, så jag tror att det blir mycket folk och en härlig stämning, säger Sandro Cavazza.