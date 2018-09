Samtidigt finns det flera frågetecken högst upp på SD:s lista till fullmäktige. Toppnamnet, gruppledaren Jonas Andersson, kandiderar samtidigt till riksdagen.

– Jag fortsätter att vara engagerad i Linköpings politik och sitta i fullmäktige. Men kommer jag till riksdagen så får jag givetvis en mindre aktiv roll i Linköpingspolitiken. Samtidigt kan man jämföra med Norrköping där riksdagsledamoten Marcus Wiechel har fortsatt att vara engagerad lokalt.

– Jag hade tippat på mer, svarar Andersson. En del hade väntat sig mycket mer. Vi har blivit bortskämda med resultaten i opinionsmätningarna.

–Vi kommer in i alla nämnder i kommunen. Det kommer att vara viktigt för oss i praktiken. Vi kan sätta oss in mer i politiken och bredda och stärka vår politik på många områden. 2014 var ett speciellt valår eftersom vi tog plats i kommunstyrelsen. Nu räknar vi med att komma in i nämnder och kommunala bolag. Vi har många på listan med väldigt bred erfarenhet så jag är säker på attt det går bra, svarar Jonas Andersson.

– Vi ska träffas fullmäktigegruppen och fördela oss på bästa sätt, tillägger han.

– Jag är väldigt ödmjuk för det förtroendet, men också för dem som valt fram mig.

Tvåa på listan är Jane Eriksson, pensionerad sjuksköterska:

– Jag vet inte om jag kommer att få en gruppledar-roll i det här läget. Jag är beredd att ta det ansvaret. Men vi ska ses i gruppen och diskutera det i veckan, säger hon.

– Sedan 2015. Jag brinner förstås för hälsofrågor och äldreomsorg och har suttit som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, säger Jane Eriksson.

|

Trea på listan är Klas Ahlberg, tillika politisk sekreterare. Han bekräftar den stämning som man kunde känna på partiets valvaka i Linköpings konsert och kongress. Inget stort jubel, men man nöjde sig med framgångarna.

– Vi är glada över resultatet som det verkar bli just nu. Jag hade hoppats på lite mer. Jag är beredd att ta mig an olika ansvarsområden, men skolfrågorna är det jag brinner för mest, säger han.