För fyra år sedan turnerade Mia Skäringer med ”Avig Maria – och sångerna jag gråtit till”.

Den sågs och älskades av fler än 60 000 besökare.

I höst kliver hon upp på scenen igen med en uppdaterad version av tidigare föreställning och med namnet ”Avig Maria – No morefucks to give”. Dessutom följer både Tabita och Gulletussan med även den här gången.

Inför föreställningen skriver hon så här på sin Facebooksida:

”Nej, det anstår mig icke längre att göra mig mindre än vad jag är. Jag är inte skapad av Adams gamla revben. Det fanns byggmaterial till mig med. Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut. Det här är mina 90 minuter. Avig Maria är en föreställning om att äga sig själv, vara kvinna på sina egna villkor. Fulvackerstarksvagjag. Jag tar med er på en resa i min människa, genom demoner, rädslor och kärlek. Och visst är jag rädd men Tabita håller mig i handen - Nu ru, nu tar vi en litten go rök på detta å sätter ner skåpet. One last fuck to give!”

I Linköping ges föreställningar 3 och 4 november. Den senare är extrainsatt på grund av biljettrusningen.

Så här har Mia Skäringer kommenterat rusningen efter biljetter i Linköping:

– Å herre min skapare. Är ni inte kloka? Ska ni göra kaos med mig? Ledsen att hemsidan inte pallade trycket. Tur att jag har förmånen att leva med Tabita som kan lugna ner mig. "Fan va fint du repa öppgölve när du ställde ner skåpet. Se nu bare te å inte krypeöpp i din egen röv nu Skäringer. Du kommer förgås av prestationsångest därinne i mörkret. Sitte ängslig å gnissletänner. Tänk inte på't. Dä ä ju bare å släppe på fler föreställninger . . . åsså njuter vi litte över en go rök".