Veganuary startades i Storbritannien 2014 och har, enligt Djurens rätt, fått mer än 100 000 personer runt om i världen att prova veganskt under en månad. Januari 2018 är det premiär för kampanjen i Sverige, som här går under namnet Veganuari. De som deltar får veckomenyer, erbjudanden och inspiration direkt till sin inkorg under hela månaden.

Evelina Alsén och Fanny Hägg är ordförande, respektive vice ordförande, i Djurens rätt Linköping Kinda Åtvidaberg.

|

– Spontant tänker jag på Food House, som har ett brett utbud. Annars får man helt enkelt titta på menyn på andra restauranger, säger Fanny. I år ordnade vi ett veganskt julbord där. Det var så många som ville komma så att det blev fullt.

– Det är otroligt vad det under de senaste två åren, i Linköpingsmått mätt, har exploderat med veganalternativ, säger Evelina.

Samtidigt menar hon att vi måste göra mer.

– Vi måste få ned köttkonsumtionen ordentligt i Linköpings verksamheter.

– Det blir allt fler, definitivt. Men jag har svårt att se att alla kommer göra det. Att äta kött är så inrotat i många, säger Fanny.

– Nej, kör fullt ut och bli vegan direkt. Varför inte? Det är inte svårt att vara vegan i dagens samhälle. Eller ibland kanske, på vissa restauranger och under högtider tillsammans med familjen. Men överlag är det enkelt. Det är bara att köpa soja- eller havrebaserade mejeriprodukter istället, säger Fanny.

– Känns det svårt kan man börja enkelt. Laga mat som du är van vid, veganisera alltså dina favoriträtter. Börja med att ta bort nötkött, fisk och kyckling först, säger Evelina.