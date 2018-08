Den 25 augusti ska musiktävlingen P4 Nästa avgöras. I riksfinalen, som hålls i Linköping, kommer de åtta finalisterna att tävla om förstaplatsen. För att sätta tävlingsstämningen kommer i år den rutinerade musiktävlaren Benjamin Ingrosso att gästa finalen.

– Lilla melodifestivalen var den första jag var med i. Det var superkul, jag var åtta år och fick stå och sjunga en hel låt i tv. Sedan tog det tio eller elva år och så gjorde jag den stora tävlingen, säger Benjamin Ingrosso.

Och i stora melodifestivalen gick det hela vägen till förstaplatsen. Benjamin Ingrosso tävlade därefter i Eurovision song contest för Sverige i våras och hamnade på en sjunde plats i finalen. Med dessa erfarenheter har han en del tips till finalisterna i P4 Nästa.

|

– Gå på magkänsla och försök att ha så kul som möjligt, även om det är svårt när man är oerfaren. Man kan bli väldigt nervös och det kan bli svårt att helt tänka bort nervositeten. Men det gör det faktiskt mycket enklare om man bara tänker att man ska ha kul. Man står ju på scen och det är supermodigt. Sedan tycker jag bara att de ska lita på sina magkänslor och sjunga det som de själva vill sjunga. Vill man göra något som känns lite konstigt och weird så kör. Om man själv tycker att det är bra är det bara att köra, säger Benjamin Ingrosso.

Vad det gäller erfarenheter av Linköping så har inte Benjamin Ingrosso så många. Han tror att han spelade här förra sommaren, men minns inte säkert.

– Jag har rätt dålig koll på alla städer. Jag har varit i de flesta men jag blandar ofta ihop dem. Men när jag väl kommer till städerna så brukar jag komma ihåg, ja just det här var ju den här grejen. Så jag kommer nog att komma ihåg Linköping när jag väl är där, säger Benjamin Ingrosso.

Han har ny musik på gång och i höst ska han ut på turné tillsammans med kollegan från melodifestivalen Felix Sandman. Framträdandet i Linköping blir som ett genrep inför hösten, och nytt material kommer att spelas.

– Jag kommer faktiskt att sjunga min nästa singel som kommer att ha släppts då, som heter I wouldn’t know. Det ser jag jättemycket fram emot. Sedan kommer jag att sjunga en låt som heter Dance you off, och sedan kommer jag nog att sjunga en till låt som inte släppts än, men som kommer på albumet i september. Så det blir kul med lite nytt material, linköpingskonserten blir som en liten teaser inför hösten, berättar Benjamin Ingrosso.