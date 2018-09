Men det beror inte på att Linköpings kommun är särdeles sega, och har svårt att komma till skott. Det säger kultur- och fritidschefen Karin Olanders.

– Nej, skyll i så fall på staten, säger hon.

Beskedet om att Linköping skulle få en del av de totalt 250 miljonerna, som delades ut till landets kommuner för lovverksamhet under 2018, kom i mars. Men de konkreta pengarna, ja de kom först under sommaren, enligt Olanders. Kan tyckas passande om det inte vore så att just på sommarlovet får inte dessa särskilda lovpengar användas. Inte heller på helger. Till alla övriga helgdagar får de däremot nyttjas. Nu väntar ju oktober runt hörnet och så förtvivlat många lov är det inte kvar. Bara höstlovet vecka 44, plus lite jullov.

Huruvida det kommer att regna miljoner över Linköpings barn och unga under höstlovet är väl oklart, men många aktiviteter kommer det att bli.

De pengar som inte hinner utnyttjas går oavkortat tillbaka till statskassan. Det gör att kommunen nu ska hitta strategier för att snabbt kunna agera när ett besked om sådana här villkorade pengar kommer. Både att söka pengarna och att utnyttja dem.

Pengarna som delats ut är tänkta att användas till aktiviteter och verksamheter som kan nyttjas lika av flickor och pojkar, de ska främja integration och motverka segregation och dessutom skapa nya kontakter mellan barn och unga med olika social bakgrund.

En del av pengarna har dock använts till en barnkulturvecka i våras i Linköping. Eftersom pengar kan betalas ut i efterskott så gick festivalen att genomföra.