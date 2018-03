Under lördagsmorgonen fick polisen in samtal om ett inbrott i Linköping. Enligt inringaren har någon under natten stulit verktyg från en byggarbetsplats på Slöjdgatan i Linköping.

Polisen skickade en patrull till platsen för att utföra en brottsplatsundersökning och ta upp en anmälan. På lördagsförmiddagen var det fortfarande oklart vad som har stulits.