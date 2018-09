Enligt polisen har någon krossat en ruta för att ta sig in och sedan stulit en tv och en bärbar dator. Inbrottet upptäcktes under måndagsmorgonen och tros skett under helgen.

Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning och hållit förhör.

En anmälan om stöld har upprättats. Värdet på det stulna godset uppgår till cirka 14 000 kronor.