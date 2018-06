Konfirmationspresenten – en nikonkamera­ – blev starten. Sedan dess har förvisso Nikon bytts mot Canon, men kärleken till fotografi består. Nu ställer Jakob Persson ut för tredje gången i Linköping. I "Everything or nothing" – som han arbetat med i ett år – blandas vackra naturfotografier med mer mörka spekulativa foton. Havet och stränderna i kontrast till den fastspända mannen på en åker.

– Utställningen beskriver olika känslor. Men alla foton får betraktaren tolka fritt. Kanske känner man sorg, utfrysning eller glädje, säger Jakob.

På gymnasiet läste Jakob fotografi på MTU gymnasiet i Linköping. Kärleken till Gotland växte fram efter hans tid på folkhögskolan i Hemse.

– Gotlands natur är lite som känslor. Det går upp och ned. Från sol till hagel.