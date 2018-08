Pappor med barnvagn, klagomål på höga skatter, pastellfärgade hus och fika flera gånger om dagen. Det finns mycket som skiljer Östergötland från tjejernas hemorter i Kina, Kanada och Singapore.

– Jag kommer från Hongkong som är en liten stad i Kina med 7 miljoner invånare. En stor skillnad mot Sverige är att här finns knappt några höghus och butikerna stänger väldigt tidigt på kvällen. Naturen i Linköping är mycket vacker och jag tycker om alla vackra grönområden i stan, säger Apple Huang Cuihuan.

Hon forskar om Sverige och svenskarnas liv och leverne tillsammans med Samantha Steel-Mitchell från Kanada och Kai Yee från Singapore. De skrattar när Apple kallar Hongkong för "liten stad". Men om det är något som tjejerna lärt sig i sommar, så är det att människors perspektiv kan skilja sig drastiskt åt. Tjejerna kan konstatera att det finns många skillnader - men också många likheter - mellan olika länder, kulturer och människor.

– Jag älskar svensk arkitektur och husen har så fina färger, ofta i pastell! Det är så glada färger, säger Kai Yee och berättar om de skillnader mellan Sverige och Singapore som hon upptäckt. I hemlandet får man inte äta i kollektivtrafiken och butikerna stänger 22 eller 23 på kvällen.

– Men det är bra att man värdesätter privatlivet i Sverige, att de som jobbar i butikerna går hem tidigt och kan vara med sina familjer. I Sverige har kvinnor och män gemensamma toaletter till skillnad från i Singapore, säger Kai Yee som tycker det är svalt och skönt i Skandinavien, trots att hon besöker mitt i den 30-gradiga värmeböljan.

– Vi har 35 grader året runt hemma. Men där finns luftkonditionering överallt och det finns ju inte på samma sätt i Sverige. Jag träffade en äldre dam på en buss som var orolig för busschauffören som hade det så varmt, säger hon.

Tjejernas observationer på svenskarna ingår i kursen "Exploring Sweden, the antropological way" som studenter från andra länder kan läsa för tredje sommaren i rad på Linköpings universitet. Kai, Apples och Samanthas klasskamrater kommer från hela världen, från Kanada i väster och Korea i öster, och de har träffat östgötar från hela landskapet, från Norrköping i norr till Kisa i söder. Deras lärare är universitetslektorn Björn Alm vid institutionen för kultur och kommunikation. Under sommaren coachar han dem i att förstå sig på östgötar och få en inblick i svenskt vardagsliv.

– De ska intervjua minst tio personer på olika orter om vad de gör, varför de valt att bo där, ja, kort sagt om hur livet är, säger Björn Alm.

Sammanlagt skriver studenterna 24 grupprapporter om livet i Östergötland och ytterligare 24 arbeten om aspekter på svenskt liv.

– I det individuella arbetet får studenterna skriva om vilket ämne de vill, om svenska hus eller om utbildning till exempel, de väljer ofta utifrån sina egna intressen. Ofta blir det en jämförelse mellan Sverige och sitt eget land, säger Björn Alm.

Samantha Steel-Mitchell skriver om familjeliv. Hon imponeras av att pappor i Sverige verkar ta så mycket ansvar för barnen.

– Det verkar enklare att skaffa barn i Sverige, att man kan vara hemma med barnen och att det finns förskolor. Svenskar som vi pratat med är oftast stolta över sitt välfärdssamhälle, säger hon.

Kai Yee berättar att hon talat med många östgötar som är positiva till en generös flyktingpolitik samtidigt som de irriterar sig på tiggare. Samt att många tycker att skatten är för hög, men ändå samtidigt verkar vilja ha hög skatt för att kunna hjälpa varandra.

Observationerna är fascinerande, tycker tjejerna.

– Gemensamt för östgötarna är att de tar en fika. Svenskarna tycker själva att det är typiskt svenskt. I Hongkong har vi motsvarande, fast vi kallar det afternoon tea. Vid tre på eftermiddagen dricker vi te och äter smörgås, säger Apple Huang Cuihuan.