Dagen efter första maj startar Socialdemokraterna den ”lilla valrörelsen” med en bussturné med Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson. Första anhalten är en pensionärsgrupp i Västerås som sjunger rock-låtar. En av låtarna, Rockin all over the world, är av gruppen Status quo.

Frågan är om det är problemet för Socialdemokraterna just nu.

Absolut inte. Nej, nej! Tänk efter vad som har hänt under de här åren, vi hade ett gigantiskt budgetunderskott, det begränsar den politiska friheten, och nu har vi ett överskott. Nu har vi politisk frihet att göra det vi vill, säger Löfven på en skakig turnébuss.

Utmaningar kvar

Arbetslösheten har sjunkit, sysselsättningen har gått upp, investeringsnivån är bra, det byggs fler bostäder och vi behöver bygga ännu fler. Den grunden känner jag en trygghet med, där har vi gjort rätt. Men vi har utmaningar kvar med integration och brottslighet och vi ska ha ännu fler människor i arbete, säger han.

Socialdemokraterna brukar tappa i valrörelser och behöver därför en fallhöjd när man går in i den. Nuvarande läge runt 26 procent är illavarslande för partiet.

Ingen tvekan om att vi vill ha högre siffror, men jag känner en trygghet kring vad vi har gjort under den här regeringsperioden, vi har skapat helt andra förutsättningar att ta oss an de utmaningar vi har.

Tuff mandatperiod

TT: Men om så mycket bra gjorts, varför har det inte lyft? Begriper inte väljarna?

Det är många parametrar som spelar roll, jag har inget enkelt jättebra svar på det. Men det är klart att det har varit en väldigt tuff mandatperiod. Men jag känner en trygghet i den ekonomiska styrka vi har, vi har vänt ett budgetunderskott på 60 miljarder till ett överskott på 50 miljarder och samtidigt investerat så rejält som vi har gjort. Nu ska vi fortsätta på den här vägen, då ska vi inte tillbaka.

Viktigast i valet blir vägvalet, enligt Löfven.

Lunch med Ernst

Jag tror att det handlar om riktningen, ska vi fortsätta investera och bygga det starka samhället eller ska vi gå tillbaka till skattesänkningar och göra det lättare att säga upp människor.

TT: Men om du nu är nöjd med regeringens arbete kan det väl vara lite konstigt för väljarna att regeringen inte söker nytt mandat för en period till?

Vi går till val som partier men däremot har jag sagt att vi vill fortsätta det här projektet. Men sen kan det ju också vara andra möjligheter som öppnar sig, men vi har ju inte sagt att vi inte vill fortsätta, men det är schysstast mot väljarna att gå till val som partier, för det är väljarna som ska ange vilka som ska få flest mandat, säger Stefan Löfven när det är dags att gå av i Örebro och äta lunch med Ernst Kirchsteiger.