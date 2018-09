Brott En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för misshandel och hets mot folkgrupp i samband med en händelse vid Nordiska motståndsrörelsens tält i Ludvika i fredags.

En man i 20-årsåldern blev attackerad på platsen under fredagseftermiddagen, enligt polisen.

Den misstänkte gärningsmannen kom under lördagen självmant in till polisstationen efter att polisen meddelat honom om att han skulle hämtas in till förhör. Åklagare beslutade att mannen skulle frihetsberövas.

"Mannen, som är i 30-årsåldern, befann sig före och efter misshandeln i anslutning till NMR:s tillståndsgivna tält på Storgatan i Ludvika", skriver polisen på sin hemsida.