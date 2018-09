Guatemala Aktivisten Juana Ramirez Santiago som arbetat för ursprungsfolks rättigheter i Guatemala har skjutits ihjäl av okända angripare, rapporterar lokala medier.

Mordet inträffade sent på kvällen i fredags i en by utanför staden Nebaj, nordöst om huvudstaden Guatemala City, skriver organisationen Unit for the Protection of Human Rights Defenders i ett uttalande.

Ramirez, som tillhörde folkgruppen Maya, hade före sin död mottagit en rad dödshot på grund av sitt arbete med att stödja kvinnliga våldsoffer i västra Guatemala.

FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Guatemala fördömer mordet.

Minst åtta aktivister som arbetade för ursprungsbefolkningens rättigheter har mördats i Guatemala sedan maj. De flesta av de mördade aktivisterna var ledare för jordbrukarorganisationer som riktat kritik mot president Jimmy Morales regering, som anklagas för korruption.