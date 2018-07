USA ser fram emot att få igenom ett fantastiskt bilateralt avtal om handel med Storbritannien. Det är en otrolig möjlighet för våra länder och vi ska ta vara på den möjligheten, sade presidenten vid en presskonferens efter mötet i London med Theresa May.

Trump lyfter också fram det speciella förhållandet mellan USA och Storbritannien och hyllar Theresa May för hennes ledarskap och arbete med brexit.

Se på USA och hur EU systematiskt utnyttjat USA i handelsfrågor. Det är skamligt så det är inte någon enkel förhandling, sade Trump.

"Otroligt ohyfsad"

Även den brittiske premiärministern lyfte fram det speciella förhållandet länderna emellan och hur viktig den transatlantiska alliansen är för att skapa trygghet och tillväxt de kommande åren.

Vi kom i dag överens om att när Storbritannien lämnar den europeiska unionen ska vi gå vidare med ett ambitiöst frihandelsavtal mellan USA och Storbritannien, sade hon.

Trump sade också att den tidigare utrikesministern Boris Johnson, som avgick i veckan i protest över brexitplanen, skulle bli "en utmärkt premiärminister". Samma sak sade Trump i en intervju med tidningen The Sun tidigare. Men vid presskonferensen tonade presidenten ner uttalandena i tidningen och kallade intervjun för "fake news".

Jag kritiserade inte premiärministern, jag har stor respekt för premiärministern, sade Trump.

Te med drottningen

I intervjun med The Sun talade Trump om att Londons borgmästare Sadiq Khan – som inför mötet gett tillstånd till demonstranter att hissa en gigantisk ballong föreställande Trump i blöja – har gjort "ett hemskt dåligt jobb" med brottsligheten. I tidningen talar han om att han känner sig "ovälkommen" i London.

Jag antar att när de skickar upp luftballonger för att få mig att känna mig ovälkommen, så finns det ingen anledning för mig att åka till London. Jag brukade älska London, men varför skulle jag stanna här när de försöker få mig att känna mig ovälkommen?

Under morgonen deltog May och Trump vid en militäruppvisning vid militärakademin Sandhurst. Lunchen och samtalen om ett antal utrikespolitiska frågor hölls på Mays lantresidens Chequers, drygt fem mil väster om London. Senare under dagen ska Donald och Melania Trump dricka te med drottning Elizabeth II i slottet Windsor.

På fredagskvällen flyger Trump vidare till Skottland, där han äger två större golfanläggningar.