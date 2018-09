Med 11 000 deltagare under fyra dagar är det ett jätteevenemang som väntar i mässcentret ICC i Birmingham från och med söndag. Kulmen är premiärminister Mays tal klockan 10 på onsdag, lokal tid – där reaktionerna efteråt kan komma att avgöra hela hennes politiska framtid.

Framför allt handlar det om brexit. May ska försöka samla partiet bakom hennes linje i förhandlingarna – både för att lyckas gentemot EU, men också för att inte riskera att ett avtal senare fälls av de egna, när det hamnar i det brittiska parlamentet.

Mitt budskap till mitt parti är låt oss komma samman och ordna det bästa avtalet för Storbritannien, säger Theresa May i en intervju med BBC i samband med att partikonferensen sätter igång.

|

"Smutsiga råttor"

Efter EU:s informella toppmöte i Salzburg i förra veckan skrek brittiska tidningar ut rena krigsrubriker om hur May blivit sviken och hånad av sina kollegor på kontinenten. "Smutsiga råttor" var exempelvis The Suns beskrivning av EU-ledarna, sedan inga nya klartecken kunnat ges – vilket i och för sig ingen utanför Storbritannien hade väntat sig.

Motståndet i Salzburg mot Mays så kallade Chequers-plan för EU-utträdet kan samtidigt vara till hennes fördel på partikonferensen. Åtminstone kan May inte lika lätt anklagas för att göra några eftergifter till EU. Det kan vara nog så viktigt inför nästa EU-toppmöte, i Bryssel den 19 oktober.

Motståndare har Theresa May ändå gott om – främst i form av ärkekonservative Jacob Rees-Mogg och förre utrikesministern Boris Johnson.

I en intervju med Sunday Times inför konferensen passar den sistnämnde på att ge ännu ett tjuvnyp till May, där han kallar hennes brexitplan för "rubbad".

Kanada-avtal?

Den sistnämnda slog till ytterligare mot May i fredags med en annan bredsida i tidningen Daily Telegraph. Johnson, som avgick självmant i somras, kallar Chequers-planen, som May anser är en mellanvägväg mellan en mjuk och en hård brexit, för en "demokratisk katastrof" och manar May att helt börja om på ny kula.

Han drömmer i stället om något han kallar "Super Kanada" – en utökad version av det frihandelsavtal som EU har med Kanada sedan i fjol.

"Vi har fortfarande chansen att få till det här på rätt sätt och jag är rädd för att framtida generationer inte kommer att förlåta oss enkelt om vi misslyckas", skrev Johnson i fredags.