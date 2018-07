"Mitt budskap till landet den här helgen är enkelt: Vi måste fokusera på det positiva som väntar oss. Om vi inte gör det riskerar vi att det inte blir någon brexit över huvud taget", skriver May på Facebook.

Det skarpa uttalandet kommer efter helgens besök av USA:s president Donald Trump, som inför mötet med May passade på att totalsåga hennes strategi för det brittiska EU-utträdet i en intervju med tidningen The Sun. May är under hårt tryck även internt sedan två centrala medlemmar av hennes kabinett – utrikesminister Boris Johnson och brexitminister David Davis – lämnat regeringen i protest mot premiärministerns "mjuka" linje visavi EU.

Presenterade plan

Mindre än nio månader återstår till dess att Storbritannien ska lämna unionen 29 mars 2019. I torsdags presenterade regeringen i London sin plan för utträdet – en lista med mestadels väntade åtgärder, som stopp för den fria rörligheten och en ny tulluppgörelse med EU då Storbritannien lämnar tullunionen.

Under de kommande dagarnas parlamentsdebatter kan oenigheten inom Mays konservativa parti Tory komma upp till ytan. Brexitförespråkare väntas enligt nyhetsbyrån Reuters använda en debatt om tullagstiftning på måndag åt att förmå May att vässa regeringens utträdesplan, medan EU-vänliga ledamöter tros ta torsdagens diskussion om handel som intäkt för att tvärtom driva på för närmare band till unionen.

Vill se enighet

May uppmanar nu till enighet, och lovar att slåss för det hon kallar Storbritanniens "nationella intresse".

"Förhandlingarna med EU kommer inte att bli enkla för Bryssel – jag har inte för avsikt att de ska vara enkla. Som president Trump sade: Jag är en tuff förhandlare", skriver hon i Facebookinlägget.