Brott Den explosion och brand som inträffade på en uteservering på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm kan ha orsakats av en sprängladdning.

Vi misstänker att det är en sprängladdning som detonerat, säger Stockholmspolisens presstalesperson Kjell Lindgren.

I samband med explosionen sågs en mörk skåpbil lämna platsen och polisen är nu intresserade av att komma i kontakt med personer som sett bilen.

Vi är intresserade av att fånga upp den här bilen för att se om den har med det här att göra, säger Stockholmspolisens presstalesperson Kjell Lindgren.

Branden kunde släckas relativt snabbt och begränsades till uteserveringen. Polisen genomförde under morgonen en teknisk undersökning av brandplatsen. Även bombtekniker kallades in och Medborgarplatsen var, som en försiktighetsåtgärd, avspärrad under den tid de arbetade.

En anmälan om grov allmänfarlig ödeläggelse har upprättats av polisen.