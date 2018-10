Saudiarabien Flera medieföretag har lämnat återbud till en investeringskonferens i Saudiarabiens huvudstad Riyad, i protest mot den saudiske journalisten Jamal Khashoggis försvinnande under ett besök på landets konsulat i Istanbul förra veckan. Turkiska myndigheter har uppgett för bland annat Washington Post att Khashoggi mördades inne på konsulatet, något regeringen i Riyad förnekar.

Tidningen The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes har dragit sig ur konferensen, som ska hållas 23–25 oktober. CNBC-ankaret Andrew Ross Sorkin skriver på Twitter att han inte kommer att delta. The New York Times har dragit sig ur som mediesponsor, så även Financial Times. CNN kommer inte heller att delta, skriver bolaget på Twitter.

Investeringskonferensen går under namnet "Davos in the desert", Davos i öknen, syftande på Världsekonomiskt forum som hålls varje år i den schweiziska vintersportorten Davos.