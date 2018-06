USA Melania Trump får utstå hård kritik sedan hon burit en jacka med texten "I really don't care, do you?" på väg för att besöka migranter vid gränsen mellan USA och Mexiko.

Bilden på presidenthustrun i den olivgröna jackan men en text som säger att hon inte bryr sig blev snabbt viral.

Men enligt hennes talesperson Stephanie Grisham handlar det inte om något dolt budskap.

Det är en jacka. Efter dagens viktiga besök i Texas så hoppas jag inte att medier väljer att fokusera på hennes garderob, säger hon.

Senare twittrade talespersonen ut "#SheCares #ItsJustAJacket".

När USA:s första dam sedan anlände till McAllen i Texas hade hon bytt kläder.

Hennes oannonserade beslut om att besöka ett migrantläger kommer bara en dag efter att Donald Trump skrivit under en presidentorder för att få ett slut på att barn separeras från sina föräldrar vid gränsen.