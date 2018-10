Spanien Sammanlagt 675 migranter har under helgen räddats från, ofta sjöovärdiga, båtar utanför Spaniens kust, enligt en regeringskälla.

De flesta, 405 migranter från Afrika, plockades upp på lördagen och det fanns både barn och spädbarn bland dem. Inga uppgifter finns om att någon var i allvarligt fysiskt tillstånd eller att någon försvunnit till havs.

Spanien har blivit det vanligaste målet för människosmugglarna sedan Italiens nya regering i princip stängt landets hamnar och gränser.

Över 40 000 migranter har enligt den Internationella flyktingorganisationen (IOM) kommit till Spanien i år, de flesta via Medelhavet men också via de spanska enklaverna Ceuta and Melilla i Marocko. Till hela Europa har cirka 100 000 migranter kommit under samma period.

Omkring 1 700 människor har omkommit i år i Medelhavet under försöken att nå Europa.