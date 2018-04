Det är ännu oklart om påkörningen i Toronto är olycka eller medvetet dåd, och vilket motivet i så fall är. I flera fall de senaste åren har fordon använts i terrorsyfte:

Oktober 2017: En man kör in med en hyrd pickup in på en cykelbana på södra Manhattan i New York. Sex personer avlider av sina skador. Gärningsmannen skottskadas av polis och grips.

Augusti 2017: En skåpbil kör nerför Las Ramblas i Barcelona och dödar mint 13 människor. Fyra män grips efter attacken, som terrorrörelsen IS tar på sig. Åtta timmar senare kör en bil på människor på strandpromenaden i Cambrils, söder om Barcelona. Flera personer skadas och en kvinna avlider. Fem misstänkta skjuts ihjäl av polis. En av dem tros vara den som kört bilen i Barcelona.

April 2017: En man kör in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och kraschar därefter in i varuhuset Åhléns. Fem människor dödas.

Mars 2017: Ett attentat utförs vid brittiska parlamentet i London, där en man vansinneskör med en bil på Westminster bridge för att sedan knivhugga en polis vid det parlamentsbyggnaden. Sex människor dödas inklusive attentatsmannen. Ytterligare en skadad kvinna avlider senare.

December 2016: Tolv människor dödas när en lastbil ränner in i folkmassan på en julmarknad i Tysklands huvudstad Berlin. Gärningsmannen skjuts senare ihjäl av polis i Italien.

Juli 2016: 84 människor mister livet när en lastbil kör rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i Frankrike. IS tar på sig dådet.