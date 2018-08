Flera stationer i norr uppmätte minusgrader under natten. Kallast var det i Jämtlandsfjällen med tre minusgrader i Storlien/Storvallen.

Det börjar gå mot höst nu och det är ett avlångt land, så det är inte ovanligt att det så här års blir minusgrader uppe i de norra delarna, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Den meteorologiska hösten, som innebär en dygnsmedeltemperatur på under tio plusgrader fem dygn i följd, har redan infallit längs delar av Norrlandsfjällen. I Götaland och östra Svealand är det dock fortsatt sommartemperaturer – även om det lågtrycksbetonade och ostadiga väderskiftet drabbar hela landet.

Ett regnområde sveper in över västkusten under måndagen och rör sig in mot Svealand under eftermiddagen och kvällen.

Samtidigt kommer ett annat område med skurar in mot Jämtland och Västerbottenfjällen, säger Charlotta Eriksson.

Regnområdet i mellersta och södra delarna rör sig bort under tisdagen med några skurar under morgontimmarna. Nederbörden i jämtland sveper norrut.

Och så fortsätter det under onsdagen, lite varierat med någon skur, tills på torsdag, då det ser ut som att vi har ett mer sammanhängande regnområde på bredare front som berör hela landet, säger Charlotta Eriksson.