Brott Den 16-årige pojken som misstänks ha mördat en hemlös man i Huskvarna har släppts ur häktet, rapporterar P4 Jönköping. Han är dock fortsatt misstänkt för mordet.

Åklagaren ville att häktningen skulle förlängas, men Jönköpings tingsrätt gick på en annan linje. Pojken släpps på grund av sin låga ålder, men omhändertas i stället enligt lagen om vård av unga.

Tingsrätten lättar samtidigt på restriktionerna mot pojken.

Det var i början av augusti som en hemlös man från Rumänien hittades död i en park i Huskvarna. En vecka senare, efter obduktionen, rubricerades dödsfallet om som mord.

Den 16-årige pojken, som nekar till brott, greps i slutet av augusti och häktades senare misstänkt för mord. Flera andra pojkar, som är under 15 år, har förhörts under utredningens gång. Det har också framkommit uppgifter om att mannen under flera år trakasserats av ungdomar.